شاهد.. هدف موديست في مباراة الأهلي وإنبي اليوم (فيديو)

نجح النجم الفرنسي أنتوني موديست في تسجيل أول أهدافه بقميص النادي الأهلي منذ الانضمام إليه في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

وسجل موديست هدف الأهلي الثاني في شباك إنبي بالمباراة المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقدم الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 33 من ضربة جزاء سددها النجم الدولي التونسي علي معلول، ثم أضاف موديست الهدف الثاني من مهارة فردية في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

شاهد هدف موديست اليوم في مباراة الأهلي وإنبي

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.