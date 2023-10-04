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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. هدف موديست في مباراة الأهلي وإنبي اليوم (فيديو)

هدف موديست اليوم
هدف موديست اليوم

نجح النجم الفرنسي أنتوني موديست في تسجيل أول أهدافه بقميص النادي الأهلي منذ الانضمام إليه في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

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موديست يقص شريط أهدافه مع الأهلي أمام إنبي

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الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري

وسجل موديست هدف الأهلي الثاني في شباك إنبي بالمباراة المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقدم الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 33 من ضربة جزاء سددها النجم الدولي التونسي علي معلول، ثم أضاف موديست الهدف الثاني من مهارة فردية في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

شاهد هدف موديست اليوم في مباراة الأهلي وإنبي

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر 

حارس المرمى: محمد الشناوي. 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة. 

الهجوم: أنتوني موديست. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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