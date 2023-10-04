الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست يقص شريط أهدافه مع الأهلي أمام إنبي

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي

ضاعف فريق الأهلي تقدمه امام نظيره إنبي بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 لصالح المارد الأحمر في مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر.

txt

الأهلي يتقدم على إنبي بهدف معلول في الشوط الأول

ونجح الفرنسي انتوني موديست في اضافة ثاني الأهداف بعد إنفراد تام بحارس مرمى إنبي في الدقيقة 50.

وكان الاهلي قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر 

 حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: أنتوني موديست. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

الجريدة الورقية