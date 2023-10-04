موديست يقص شريط أهدافه مع الأهلي أمام إنبي

ضاعف فريق الأهلي تقدمه امام نظيره إنبي بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 لصالح المارد الأحمر في مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح الفرنسي انتوني موديست في اضافة ثاني الأهداف بعد إنفراد تام بحارس مرمى إنبي في الدقيقة 50.

وكان الاهلي قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.