الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء مرانه في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءً والتي أقيمت علي الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية إستعداد لملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الثالث من بطولة دوري النيل.

اجتمع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع عبدالله حسني مدافع الفريق قبل المران في إطار حرص الجهاز الفني علي عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين.

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال أعقبها تدريبات علي الأستلام و التسلم في مساحات ضيقة و تدريبات تكتيكية متنوعة علي التحرك بدون كرة و خلق المساحات و إنهاء الهجمات على المرمي و في ذات السياق خاض الرباعي حراس المرمى محمد فوزي و كمال السيد و عبد الله جمال و محمد عبد الفتاح تدريبات قوية علي التسديد من مسافات قريبة و سرعة رد الفعل.

بينما خاض الثلاثي باسم مرسي و أحمد محسن و عبدالله محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

شهد المران حضور الكابتن علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة و الكابتن عماد سليمان المشرف العام علي الفريق الأول.

