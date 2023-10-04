ننشر الصورة الأولى للمتهم بإنهاء حياة زوجته بحدائق القبة

حصلت الوفد على الصور الأولى للمتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنة نافذة في الرقبة، في حدائق القبة.

وشهدت منطقة حدائق القبة، جريمة إنهاء حياة ربة منزل تدعى "منى"، 37 سنة على يد زوجها "أحمد. ع" 44 سنة.

المتهم بقتل زوجته فى حدائق القبة

وقال محمد شاهد عيان لـ "الوفد"، طفل صغير خرج من منزل والديه ويصرخ "أمي بتجيب دم"، وعندما فتحت باب الشقة وجدت السيدة مذبوحة من رقبتها، والبيت كله مليان دم".

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الحدائق بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها في شارع جانبي من ترعة القبة.

وانتقلت قوة أمنية وبرفقتهم سيارة الإسعاف، وتبين وفاة السيدة بجرح نافذ في الرقبة، وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.