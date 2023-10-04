يغنيك عن استشارة الطبيب| فوائد مذهلة للثوم

تعتقد النساء أن الثوم تقتصر فوائده في الوصفات؛ لإضافة نكهة مميزة ولذيذة، إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر المفيدة التي يجب أن لا تستغني عنه أبدًا، وفيما يلي نقدم لك فوائد الثوم المذهلة.

ثوم

صحة القلب

وفقًا لموقع كليفلاند كلينك، فإن تناول الثوم له آثار إيجابية على الشرايين والأوعية الدموية، تقوم خلايا الدم الحمراء بتحويل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل تنظيم ضغط الدم.

تعزيز الطاقة

تؤيد العديد من الدراسات أنه عندما يستيقظ الشخص متعبًا أو عندما تنخفض الطاقة، فإن تناول الثوم يمكن أن يعزز على الفور مستويات الطاقة ويجعل الشخص أكثر إنتاجية، إن الثوم مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية المعروفة بقدرتها على درء الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

تحسين مستويات الكوليسترول

إن الثوم غني بالأليسين، وهو مركب نشط معروف بخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للثوم في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة القلب.

خصائص طبية

إن الثوم هو عشب كثيف المغذيات يوفر عددًا مذهلاً من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة في قطعة واحدة، عند تناول الثوم النيء أو المطبوخ، فإن الجسم يفوز ببعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والمنغنيز والزنك والكبريت والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم وغيرها من العناصر التي تعزز صحة الجسم.