مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم في دوري أبطال اوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لـ مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 3023 – 2024.

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي لايبزيج والتي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية، المقرر لها على ملعب ستاد ريد بول أرينا.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال اوروبا بأكثر من رابط من هنا

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التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام لايبزيج اليوم

من المتوقع أن يبدأ بيب جورديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مواجهة لايبزيج اليوم بطريقة لعب 4-3-3، والتي تتكون من:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: مانويل أكانجي، جوسكو جفارديول، روبن دياز، كايل والكر.

في خط الوسط: رودري، فيل فودين، بيرناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جيرمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نادي لايبزيج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادي عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

ويمكنكم من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج عبر قنوات beIN Sports HD 4 بتعليق حفيظ دراجي.

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

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