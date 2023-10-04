الأنشطة المقبلة بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية

تواصل الكاتدرائية المرقسية الارثوذكسية، في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، الجمعة، أنشطتها الرعوية التي تفيض به جنابات المنابر الدينية، ذلك بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

تقام قداسان تُطبق خلالهما الطقوس القبطية الارثوذكسية المتعلقة بالنشاط الروحي والقداس الإلهي يلقي كلمة عظة لكاهن الكنيسة ومباركة المصلين المشاركين، ويختتم اللقاء في تمام الحادية عشر ظهرًا.

شهدت كنيسة القديسين منذ أيام ، فعاليات الختامية لعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

يذكر الباحثون عن صعوبة العثور الصليب أن السبب يرجع إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامه الإمبراطور ادريانوس.

وتروي الكتب المسيحية أن الملكة هيلانة أمرت جنودها للعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ما ذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشداه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.