كهنة كنيسة مارمينا يترأسون أنشطة الأرثوذكس بالإسكندرية

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي، نشاطها الرعوي، غدًا الأربعاء، من خلال اقامة فعاليات روحية بمقرها في منطقة فلمنج بالإسكندرية بدءًا من الساعة السابعة والنصف صباحًا.

يستمر اللقاء الي يستغرق ساعتين بعد أن يفتتح طقوسه الروحية خورس الشمامسة الذي يطبق خلال القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس.

احتفلت إيبارشيات الأقباط منذ أيام، بختام عيد الصليب الذي استهل الخميس الماضي لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويعود السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.