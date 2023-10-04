اعترافات المتهم بالتخلص من عامل في ورشة والده ببولاق الدكرور

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بالسجن المؤبد لمتهم بإنهاء حياة رجل مسن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة التخلص من آخر ببولاق الدكرور.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "عبد الرحمن. م" البالغ من العمر 29 عاما طالب بكلية التجارة في القضية رقم ١٧١٥٦ لسنة 2021 جنايات بولاق، أنه أنهى حياة المجني عليه “خالد. ع” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية و عقد العزم على إزهاق روحه، اقترنت تلك الجناية بجناية أخري لأنه بذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه "محمد. ج" صديقه عمدا مع سبق الإصرار.

وثبت بأوراق القضية سقوط المجني عليه القتيل أثناء العمل بمخزن دوكو ولديه طعنات في البطن أدت إلى خروج جدار البطن.

اعترافات المتهم بقتل عامل في ورشة والده بمخزن الدوكو

س\ إلى أین توجهت عقب محاولة قتل صديقك؟

ج أنا روحت على طول على الورشة علشان أموت عم خالد.

س\وهل كنت على علم بتواجد المجني عليه خالد بذلك الحانوت محل عملك وعمله؟

ج أيوة أنا عارف كده لأنى شوفته وأنا نازل من البيت وكمان هو بيشتغل فى الوقت دا كل يوم في الورشة.

س\ وماذا أعقب وصولك للحانوت محل عملك وعمل المجني عليه؟

ج هو أنا دخلت جوا الورشة وقعدت أدور على عم خالد لحد ما لقيته في المخزن بتاع الورشة

س\ وما هو ذلك الحوار؟

ج أنا قلتله أنت ليه يتكرهني يا عم خالد ورحت مديله

س\ وكم عدد الطعنات التي سددها له حينها؟

ج أنا ضربته ساعتها حوالي ثلاث ضربات ورا بعض

س\ وما هى قوة تلك الطعنات التي سددتها للمجنى عليه سالف الذكر؟

ج كانت جامدة لأني كنت بضرب بقوة

س\ أين استقرت تلك الطعنات؟

ج هو ساعتها الضربات دي جت في صدره وبطنه

س\وما هي المسافة التي كانت تفصل فيما بينك وبين المجنى عليه سالف الذكر أثناء تعديك عليه ؟

ج حوالى نص متر تقريباً.

س/ وما هي وضعيتك بالنسبة للمجنى عليه أثناء تعديك عليه حينها؟

ج هو أنا ساعتها كان وشى فى وشه.

س\ وما أثر تلك الطعنات على المجني عليه سالف الذكر؟

ج كان بينزل دم من بطنه وصدره ووقع من طوله في المخزن .

س\من وهل صدر من المجني عليه سالف الذكر لمة مقاومة ؟

ج أيوة هو حاول يزقى لكن معرفش

س\من وهل واليت التعدي على المجني عليه عقب ذلك؟

ج لا علشان بعد ما وقع أنا افتكرت انه مات فمرضتش اضرية تالي

س\ وهل أخبرت ثمة شخص بارتكابك تلك الواقعة؟

ج أيوة أنا لما أبويا سألني مين قتل عم خالد فقلتله أنا اللي قتلته.