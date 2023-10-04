الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.. ورسلان نائبًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم بانه تم اخطار المجلس ، بان حزب المؤتمر اختار النائب عمر المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب امام المجلس والنائب وطارق رسلان نائبا له .

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وقد بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة الوكيل الاول للمجلس، وقال المستشار بهاء أبو شقة تقضى الفقرة الاولى من المادة 104 يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه

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