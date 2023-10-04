أبو شقة يفتتح الجلسة العامة للشيوخ لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية.

ودعا أبوشقة من لديه اعتراض من الأعضاء على قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى التقدم باعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس فى موعد أقصاه نصف ساعة من وقت انتهاء الجلسة.

وقال أبو شقة خلال الجلسة عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقا للرغبات التى أبداها كل عضو فى تعديل عضويته من لجنة إلى أخرى علما بأن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات تعديل عضويتهم فقد تم أعتبارهم مستمرين فى عضويتهم باللجان بدور الانعقاد السابق مع خضوع الجميع للقواعد والاجرءات,

وتابع "أبو شقة":" لكل عضو من النواب تقديم اقتراحاته على هذه القوائم كتابة لرئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس وسوف يقوم مكتب المجلس بنظر الاعتراضات المقدمة من النواب والتنسيق بين رغباتهم على أن لا يقل عضوية كل لجنة عن 7 اعضاء ومراعاة اختيار العضوية فى التخصص واختصاصات اللجنة فمن لدية اعتراض على القوائم أن يتقدم بطلب إلى مكتب أمين المجلس".

وتم رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة التالية الساعة الثانية عشرة

ويعاود المجلس للانعقاد في جلسة الثانية، اليوم؛ لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر"