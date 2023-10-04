الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

الطريق العام
الطريق العام

استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.. يبحث كثير من أصحاب المنشآت التجارية والمقاهى عن المستندات والأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام خلال 15 يوما، وهى المدة القانونية لاستلام المواطنين المضبوطات الخاصة بهم بعد دفع الغرامات المقررة والتى تحدد حسب نوع المخالفة وقيمة الضبطية.

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وتواصل الوحدات المحلية داخل المحافظات تقديم الخدمات للمواطنين، ومن تلك الخدمات المتعلقة بإشغالات الطريق ما يتعلق بسداد مخالفات الإشغال  واسترداد المضبوطات المصادرة بعد سداد الرسوم  المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن،  حتى يتمكن أصحاب المقاهي والمحال المنشآت التجارية التوجه إلى الحي التابع له المحل وتقديم طلب لاسترداد تلك المضبوطات مرة أخرى، وذلك من خلال اتباع الخطوات والإجراءات على النحو التالي:

اولًا : المستندات المطلوبة لاسترداد المضبوطات

صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.
إيصال سداد الرسوم المطلوبة.
صورة المحضر مع بيان المضبوطات المتحفظ عليها.
مستند ما يفيد ملكية المضبوطات "إن وجد".

ثانيًا: إجراءات الحصول على الخدمة

يتقدم صاحب المضبوطات بطلب للحى بشأن المتعلقات التى تم التحفظ عليها بمخازن الحى عن طريق شرطة المرافق خلال الحملة.
الالتزام بعدم إشغال الطريق العام مرة أخرى.
توقيع الموظف المختص من الحى على إيصال بشأن طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام مستوفي متطلبات الحصول على الخدمة من المستندات والرسوم.
وتلتزم كل وحدة محلية بالإعلان داخل لوحة الاعلانات عن الرسوم المطلوبة لأداء تلك الخدمة والمصروفات الإدارية لكل نوع من أنواع المضبوطات وفقًا لما ورد فى القانون رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 وما طرأ عليها من تعديلات.

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