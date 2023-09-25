محافظ أسيوط: حملات بحي شرق وأبوتيج لرفع إشغالات الشوارع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن حملات رقابية وميدانية بصفة دورية ومستمرة لإزالة الاشغالات والقضاء علي المظاهر العشوائية وإعادة ضبط الشارع بمختلف مراكز وأحياء المحافظة وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الواجهه الحضارية للمحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور تسهيلا علي المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وفقا للإمكانات المتاحة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن

وفي هذا الإطار وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مفاجئة بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي شرطة المرافق لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس المركز برفع الاشغالات والتعديات من ميدان المحطة وميدان الفرغل وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين كما تم شن حملة إشغالات بنطاق حي شرق أسيوط برئاسة عبداللطيف فضاله رئيس الحي حيث قامت الأجهزة التنفيذية وفريق قسم الاشغالات بالحي وإدارة الاعلانات والمتابعة الميدانية بالحي برفع كافة الاشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين وذلك بشوارع منطقة الحمراء وأمام أبراج الموالح وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعة مابين إشغال ونظافة وبيئة وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحلات التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الاعلانات الخاصة بالمحلات بالإضافة إلي مراجعة وإحكام غلق ولحام أبواب أعمدة الإنارة بشوارع الجمهورية والعادلي ونفق الأزهر وذلك تحت إشراف مسئولي قسم الكهرباء