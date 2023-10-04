الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة بنها يهنئ الرئيس السيسي بذكري انتصارات أكتوبر

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صورة

أرسل الدكتور  ناصـر الجيزاوي رئيس جامعة بنهـا برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبـد الفتـاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفـال بالـذكري الخمسـين لانتصـارات أكتوبر المجيـدة.
وقال " الجيزاوى " :  "يسعدني وأسرة جامعة بنها أن نتقدم لفخامتكم بأطيب وأخلص التهاني بمناسبة الاحتفـال بــذكرى انتصـارات أكتـوبر المجيدة ، داعيـا المـولـى عـز وجـل أن يـوفقكم ويسـدد خطـاكم لتحقيـق مزيـد مـن الانتصـارات والانجــازات لمصرنا العزيزة".
وأكد رئيس جامعة بنها أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ذكرى وطنية عظيمة ، ورمزا للفخر والعزة للمصريين.

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