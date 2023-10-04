رئيس جامعة بنها يهنئ الرئيس السيسي بذكري انتصارات أكتوبر

أرسل الدكتور ناصـر الجيزاوي رئيس جامعة بنهـا برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبـد الفتـاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفـال بالـذكري الخمسـين لانتصـارات أكتوبر المجيـدة.

وقال " الجيزاوى " : "يسعدني وأسرة جامعة بنها أن نتقدم لفخامتكم بأطيب وأخلص التهاني بمناسبة الاحتفـال بــذكرى انتصـارات أكتـوبر المجيدة ، داعيـا المـولـى عـز وجـل أن يـوفقكم ويسـدد خطـاكم لتحقيـق مزيـد مـن الانتصـارات والانجــازات لمصرنا العزيزة".

وأكد رئيس جامعة بنها أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ذكرى وطنية عظيمة ، ورمزا للفخر والعزة للمصريين.