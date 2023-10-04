الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية.. بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، على مستوى جميع مدارس جمهورية مصر العربية حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي 2023-2024.

وفي السطور التالية، تستعرض " بوابة الوفد " أبرز الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول على إعفاء من سداد المصرفات الدراسية من قبل الطلاب.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية

تختلف الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية وفق كل فئة من الفئات المعفاة وهي كالتالي:

أولًا: الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى

صورة من شهادة وفاة الأب.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأم.

صورة من بطاقة الوصاية على الطالب.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة لأبناء مستفيدي معاش تكافل وكرامة

خطاب من الشؤون الاجتماعية.

صورة من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش.

صورة من مفردات القبض أو فيزا كارت القبض.

ثالثًا: الأوراق المطلوبة من أبناء المطلقات والمعيلات

صورة من قسيمة طلاق الأم.

صورة من الرقم القومي للأم المعيلة.

صور من أي أوراق تثبت إعالة الأم لأبنائها.

رابعًا: الأوراق المطلوبة من أبناء العاملين بالتربية والتعليم

خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

صورة من الرقم القومي للأب الموظف بالوزار.

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.