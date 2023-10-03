طارق مجدي حكمًا لمباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023.

إقرأ أيضًا..





وأسندت لجنة الحكام المباراة لطارق مجدي ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وأحمد توفيق طلب، عاطف حسين حكم الرابع ، فيما يدير تقنية الفيديو محمود بسيوني ويعاونه سيد شعبان.

في سياق متصل أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة إنبي والمقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء على ملعب التتش وأعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

ويدخل الفريق معسكرًا اليوم والمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الغد.