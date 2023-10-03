ماذا بعد؟!

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 08:50 م 10/3/2023 8:50:42 PM

فى ضوء الاستعدادات الوطنية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٦ يوليو إلى ١١ اغسطس من العام القادم، حيث أن الفراعنة فى مختلف الألعاب الرياضية على موعد مع منافسات شرسة تجمعهم بنجوم وابطال العالم

فإن تسليط الضوء على النماذج الرياضية من قبل وسائل الإعلام المختلفة سواء المقرؤة أو المسموعه أو المرئية خاصة قبل المشاركة فى المحافل الأوليمبية واجب وطنى لتحفيزهم نفسيًا ومعنويًا وحثهم على بذل قصارى الجهد والسعى والإتقان والتركيز داخل البساط الرياضى لحصد الميدالية الأوليمبية والمساهمة فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية المسجلة فى تاريخ الرياضة المصرية خلال المشاركات السابقة الرياضية الأوليمبية والقارية والعالمية والدولية، استطاعت المرأة المصرية أن تقتحم المنافسات و تثبت نفسها عن طريق حصد البطولات والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وتشريف الوطن.

الطريق من فارسكور إلى باريس..» يمنى عياد» اول ملاكمة مصرية تشارك فى دورة الألعاب الأوليمبية بعد التغلب على بطلة الجزائر فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى أقيمت بالسنغال، خلال المتابعة للملاكمة يمنى عياد يراهن الجميع على حماسها وإصرارها وحرصها على تحقيق الميدالية فى باريس ٢٠٢٤

النجمه الذهبية.. «سارة سمير» وحسم بطاقة التأهل للاولمبياد باريس عقب حصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم للعبة، والتى اقيمت فى العاصمة السعودية الرياض، الجدير بالذكر أن اللاعبة تمتلك خبرات فنية على اعلى مستوى بالإضافة إلى تأهيلها البدنى والطبى المتميز، ذهبية باريس هى الشغل الشاغل اللاعبة، فمن برونزية ريو دى جانيرو٢٠١٨ إلى باريس ٢٠٢٤ كثير من التحديات التى تخطتها من أجل حصد الميدالية الذهبية.

منتخب المعجزات.. مما لا شك فيه أن منتخب مصر لسيدات تنس الطاوله، استطاعوا أن يسطرن اسمائهن ضمن نجوم العالم من السيدات فى مجال الرياضة بعد اجتياز عدد كبير من البطولات العالمية وحصد الميداليات الذهبية، «دينا مشرف، هنا جودة، يسرا أشرف حلمى، أميرة يسرى، مروة الهضيبى ومريم الهضيبي»، نتوقع أن يحقق هؤلاء ذهبية مصرية فى باريس، وهذا سيتحدث عنه جميع رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الدولية.

المرأة الحديدية «ملك اسماعيل» لاعبة الخماسى الحديث، استطاعت التأهل لدورة الالعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، عقب الفوز بالبطولة الأفريقية التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، صاحبة ال ١٨ عاما، ستكون إضافة قوية للمنافسات الوطنية للسيدات فى تاريخ الدورات الأوليمبية.