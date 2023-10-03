عاجل
المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي بمستشفي زايد التخصصي (صور وفيديو) رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية بدأت تدر الأرباح والاستثمارات فيها 255 مليار جنيه مصطفى مدبولي: العاصمة الإدارية بُنيت بعيدًا عن أموال الدولة (فيديو)
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

txt

حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة الدراجات النارية

txt

ضبط تشكيل عصابي في قبض امن الوادي الجديد قام بسرقة الدراجات النارية

 كشفت تحريات معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية "تزوير"- مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًّا تبيَّن احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").

 

 بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها. 

مواد متعلقة

سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب وتزوير الأختام الحكومية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة

سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة

الجريدة الورقية