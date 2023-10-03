بوروسيا دورتموند وميلان.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني أمام نظيره ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويبحث دورتموند عن تحقيق الفوز على ميلان خلال المباراة المرتقبة، وذلك لتحسين مركزه في ترتيب المجموعة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان

تنطلق بوروسيا دورتموند أمام نظيره ميلان في العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدون بارك.

القنوات الناقلة لمواجهة بوروسيا وميلان

تُنقل مواجهة بوروسيا دورتموند أمام ميلان عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

ترتيب مجموعة بوروسيا وميلان

يحتل باريس سان جيرمان صدراة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحل نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني بنقطة واحدة، وميلان ثالث الترتيب بنقطة واحدة أيضًا، فيما يتزيل بوروسيا دورتموند الترتيب بدون رصيد من النقاط.