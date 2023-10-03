شرطي إسباني سابق: بيريز قام برشوة الحكام قبل مواجهة برشلونة

فجر خوسيه مانويل فيلاريخو، رئيس المفوض السابق للشرطة الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن قيام فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد برشوة الحكام قبل كلاسيكو برشلونة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق قد أكدت بإن برشلونة قام برشوة حكام بالدوري الإسباني بدفع 7 ملايين يورو، لعدد من الشركات المرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم في إسبانيا.

تصريحات فيلاريخو

تحدث خوسيه مانويل فيلاريخو، رئيس المفوض السابق للشرطة الإسبانية، في تصريحات نقلها راديو كتالونيا، حيث قال: "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قام برشوة الحكام قبل فعل برشلونة هذا الأمر، هذه معلومة مؤكدة ".

وتابع فيلاريخو: "خلال الفترة الحالية لم يتم توجيه أي اتهام لريال مدريد، وذلك بسبب أن فلورنتينو بيريز لا يمكن لأحد القرب منه".

وعن سبب حصانة بيريز، قال: "إنه الزعيم الأبيض، من يتحدث عن إدانة بيريز سيكون بمثابة عملية انتحارية".

جاءت تصريحات فيلاريخو المثيرة للجدل بعد أيام من المداهمات التي قامت بها مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال الفترة الماضية، بعد التحقيقات التي جرت في قضية برشلونة في دفعة أموال للشركات المملوكة لنجيريرا.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتحقيق في الواقعة خلال الفترة المقبلة، وحال ثبتت صحة هذه التصريحات فإن بيريز سيكون في مأزق كبير.