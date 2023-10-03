تايلاند.. إطلاق نار بمركز تسوق في بانكوك يُنهي حياة 3 أشخاص

أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية، اليوم الثلاثاء، وفاة ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، خلال إطلاق نار بمركز تسوق في بانكوك.

وأكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحافيين حصيلة الضحايا والجرحى.

وأكد رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحافيين اعتقال المهاجم مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بإخلاء المكان.

وقال شهود إن حشودا غادرت مركز تسوق (سيام باراغون)، كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فرار مئات المتسوقين من مركز تسوق سيام باراجون التجاري في بانكوك، بعد سماع دوي أعيرة نارية بالقرب من متاجر البيع بالتجزئة، وكان "مطلق النار النشط" يجوب المركز التجاري.

القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك

من جهتها، أعلنت الشرطة التايلاندية، القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك وعمره 14 عاما.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية العامة أن أصواتا تشبه طلقات الرصاص سمعت من الخارج، دون الخوض في تفاصيل.

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