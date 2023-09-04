محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير تايلاند بالقاهرة على هامش زيارتة لمدينة شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، السفير بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة وذلك على هامش زيارة السفير لمدينة شرم الشيخ.

وفي مستهل اللقاء، أكَّد المحافظ ، على عمق العلاقات بين مصر وتايلاند على مدار التاريخ.

ورحب بالسفير والوفد المرافق له، واستعرض معه سبل تطوير العلاقات بين شرم الشيخ ومملكة تايلاند في عدد من المجالات ، الثقافية والرياضية والسياحية،من اجل الإرتقاء بالعلاقات و تبادل الخبرات في تلك المجالات ، ووضع مدينة شرم الشيخ على الخريطة السياحية لمواطني تايلاند .

وقال أنهم مرحبا بهم في جنوب سيناء ليتمتعوا بالطقس الرائع والمناخ البديع المعتدل والمقاصد السياحية المتميزة ومناطق الغطس الفريدة.

واثنى السفير على حفاوة الاستقبال واكد انه سيعمل جاهدا على دعم التواصل والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة .