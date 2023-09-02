ملك تايلاند يُوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة (تفاصيل)

وافق ملك تايلاند، "ماها فاجيرالونغكورن"، على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سريتا تافيسين، في خطوة إضافية نحو إنهاء الأزمة السياسية المُستمرة في البلاد مُنذ أشهر، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وأفاد الديوان الملكي في بيان، أن الملك صادق على التشكيلة الحكومية التي تضم 34 وزيرا، ضمنهم وزراء تولوا مهاما في الحكومة السابقة المدعومة من الجيش، والتي كانت تلقى معارضة واسعة بين التايلانديين.

التجاذب السياسي

وتسببت الانتخابات التي أجريت في مايو بأشهر من التجاذب السياسي، بعد رفض الكتل البرلمانية المحافظة تسمية مرشح إصلاحي لرئاسة الوزراء، ما مهد الطريق أمام تشكيل حزب بيو تاي "من أجل التايلانديين"، الذي حل ثانيا في الانتخابات، حكومة ائتلافية.

وجاء في البيان الملكي أن "رئيس الوزراء سريتا تافيسين اختار حكومة مؤهلة لإدارة البلاد... لذا أمر الملك بتشكيل حكومة جديدة".

وسيتولى سريتا تافيسين وزارة المالية في الحكومة الجديدة، على أن يشغل أنوتين شارنفيراكول، وزير الصحة في الحكومة السابقة المدعومة من الجيش، منصب نائب رئيس الوزراء.

كما تم تعيين الجنرال باتشاراوات وونغسوان، شقيق قائد الجيش الذي كان ضالعا في انقلاب العام 2014، وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة.