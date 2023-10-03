ارتفاع أسعار كروت الشحن تشعل السوشيال ميديا وتنظيم الاتصالات يوضح الحقيقة

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بارتفاع أسعار كروت الشحن خلال الأيام المقبلة، وهو ما أثار ذعر وغضب البعض بينما تداول الأخرين الأنباء بشكل فكاهي، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن حقيقة تلك الأنباء أم أنها شائعة؟.

وعن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع أسعار كروت الشحن، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيان نفى من خلاله ما تردد بشأن تحريك أسعار كروت الشحن، مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنّ الأسعار كما هي دون تحريك.

ويراقب جهاز تنظيم الاتصالات بشكل مستمر أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وفي حال وجود اي تعدي يتم إتخاذ إجراءات قوية وصارمة حيال من الشركات المقدمة للخدمة.

ويفرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية ضمن الدورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أيضًا ما تردد عن موافقة الجهاز على زيادة شركات الاتصالات الأربع أسعار كروت الشحن.

أسعار كروت الشحن

تأتي أسعار كروت الشحن في جميع شركات الاتصالات المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية على هذا النحو:

فئة الـ 5 جنيها يحصل المستهلك على 3.5 جنيه رصيد، أما عن فئة الـ 10 جنيهات يحصل المستهلك على 7 جنيه رصيد، وفئة الـ 15 جنيهات يحصل المستهلك على 10.5 جنيه رصيد.

في حين أن فئة الـ 25 جنيهات يحصل المستهلك على 17.5 جنيه رصيد، وفئة الـ 50 جنيهات يحصل المستهلك على 35 جنيه رصيد.

أما عن فئة الـ 100 جنيهات فيحصل المستهلك على 70 جنيه رصيد، وفئة الـ 150 جنيهات فيحصل المستهلك على 105 جنيه رصيد.

وجاءت فئة الـ 200 جنيهات بإعطاء المستهلك على 140 جنيه رصيد.