تنظيم الاتصالات ينفي زيادة أسعار كروت شحن المحمول

نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردد عن موافقة الجهاز على زيادة شركات الاتصالات الأربع أسعار كروت الشحن.

أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد”، على استقرار أسعار كروت شحن المحمول من دون زيادة، مشيرًا إلى مراقبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل دوري أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

شدد المصدر على اتخاذ الإجراءات الصارمة مع أية خروقات يتم رصدها من الشركات الأربع المقدمة لخدمات الاتصالات، مشددًا على فرض غرامات مالية و يتم إعلانها في تقارير جودة الخدمة الدورية.