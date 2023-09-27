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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الشتوية لشركات المحمول

بوابة الوفد الإلكترونية

بالإشارة إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالآتي:
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً. 
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

 تلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

الجريدة الورقية