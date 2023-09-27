تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الشتوية لشركات المحمول

بالإشارة إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالآتي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

تلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.