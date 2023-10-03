شاهد.. نساجي الإيراني يستفز الهلال قبل مباراة اليوم بدوري أبطال آسيا

شهدت مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني أحداثا مثيرة للجدل بعد قرار إدارة النمور بالانسحاب وعدم خوض اللقاء بسبب تواجد تمثال قاسم سليماني في مدخل الممر المؤدي إلى أرضية الملعب.

ورفع نادي الاتحاد قراره إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الواقعة، وأخطره الأخير بعدم خوض اللقاء، في إطار مخالفة النادي الإيراني للقوانين الخاصة بالاتحاد والتي تشير لعدم إقحام الأمور السياسية في اللقاء.

وعلى خلفية أحدث مباراة أمس، قامت جماهير نساجي الإيراني الذي يستعد لمواجهة الهلال اليوم بنشر لافتات استفزازية للنادي السعودي في شوارع المدينة التي تستضيف مباراة الفريقين اليوم بدوري أبطال آسيا.

وقامت بلدية طهران بتركيب صورة لـ قاسم سليماني في شارع طهران المؤدي لملعب آزادي من أجل إستفزاز الهلال بعد حادثة الأمس مكتوب عليها "يخافون من عينيه".

موعد مباراة الهلال ونساجي اليوم والقناة الناقلة:

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نساجي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الـ7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر عدة قنوات أبرزها بي إن سبورت الرياضية القطرية، وقناة SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية.