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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يقلب الطاولة ويضرب استقلال دوشنبه بثلاثية رونالدو وتاليسكا بدوري أبطال آسيا

النصر واستقلال دوشنبه
النصر واستقلال دوشنبه الطاجكي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزا ثمينا على نظيره فريق استقلال دوشنبه الطاجكي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مارسول بارك وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. 

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وتقدم استقلال دوشنبة بالهدف الأول في المباراة عن طريق سينين سباعي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف بهدف نظيف. 

في الشوط الثاني نجح النصر في العودة للمباراة وتسجيل الهدف الاول بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة، ثم أضاف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 73.

بعد دقائق قليلة نجح تاليسكا في مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثالث للعالمي بعد توغل من عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء وكعب مهاري ويسددها النجم البرازيلي في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا ، فيما يتوقف فريق استقلال دوشنبه عن المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة. 

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي النصر  حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولي على حساب فريق برسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0، فيما تعادل استقلال مع الدحيل القطري بدون أهداف.
 

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