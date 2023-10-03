تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي اليوم في دوري أبطال آسيا

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على فريق نساجي الإيراني في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد آزادي، معقل الفريق الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

يدخل فريق الهلال المباراة تحت قيادة المدير الفني خورخي خيسوس رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل مواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة والتأهل للدور التالي من البطولة.

ومن المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: الشهراني ، البليهي ، كوليبالي ، سعود

الوسط: كنو ، الفرج ، نيمار ، مالكوم ، ميشيل

الهجوم: ميتروفيتش

موعد مباراة الهلال ونساجي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد نساجي عبر عدة قنوات أبرزها بي إن سبورت الرياضية القطرية، في تمام الـ7:00 مساءً، وقناة SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال.