الجيش الروسي يقصف 22 بلدة في إقليم زابوريجيا الأوكراني

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوريجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن الجيش الروسي قصف صباح اليوم الثلاثاء 22 بلدة تابعة للإقليم.

وذكر مالاشكو في تصريح ، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" أن الجيش الروسي نفذ 128 ضربة استهدفت 22 بلدة تابعة للإقليم منهم أربع هجمات بالمدفعية الثقيلة على بلدات نوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وعشر هجمات بطائرات بدون طيار على هوليايبول ونوفوداريفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وتيميريفكا وخمس هجمات جوية على أوريكيف ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا".

وأضاف المسئول الأوكراني أن 109 هجمات بالمدفعية استهدفت أراضي البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة، بما في ذلك هوليبول وزاليزنيتشن ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وبيلوهريا وبريوبرازينكا وبياتيخاتكي ولوبكوف وكاسيانسكي .

وأوضح أنه تم الإبلاغ عن 18 بلاغاً بشأن تدمير المباني السكنية والمباني الملحقة والبنية التحتية ولكن لحسن الحظ لم يصب أي من السكان المحليين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن منطقة زابوريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا أصبحت أحدث نقطة ساخنة للمعارك في الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا، وسط استمرار أوكرانيا في هجومها المضاد.

أخبر شويجو ضباط الجيش الروسي أن أوكرانيا أنشأت ألوية احتياطية هناك تم تدريبها من قبل حلفاء كييف الغربيين، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

قد يكون القتال في جنوب شرقي البلاد أحد أهم مفاتيح الحرب. إذا انهارت الدفاعات الروسية هناك، فستتمكن القوات الأوكرانية من التوغل جنوبًا نحو الساحل وربما تقسيم القوات الروسية إلى شطرين.

تصريح شويجو أكدته تقارير وتقييمات لجهود أوكرانيا المستمرة منذ ثلاثة أشهر للإطاحة بقوات الكرملين.

بدوره، قال "معهد دراسة الحرب" مستشهدًا بلقطات تم تحديد موقعها الجغرافي: “إن وحدة المشاة الخفيفة الأوكرانية تقدمت لأبعد من بعض الخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تمثل دفاعات روسيا متعددة الطبقات في زابوريجيا”.

لكنه أضاف أنه غير قادر على تحديد ما إذا كانت الدفاعات قد اخترقت بالكامل، إذ لم تر أي مدفعية ثقيلة أوكرانية في المنطقة.

وفي الجنوب حققت الألوية الأوكرانية أحدث مكاسبها في ساحة المعركة مع تقدم الهجوم المضاد تحت نيران كثيفة.

منذ بدأ الهجوم المضاد قبل ثلاثة أشهر، تقدَّمتْ أوكرانيا 7 كيلومترات في منطقة زابوريجيا، وفق مزاعم أوكرانية.

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