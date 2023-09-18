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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القوات الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في زابوريجيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في مقاطعة زابوريجيا.

 

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الدفاع الروسية: "زابوريجيا أصبحت أحد أهم مفاتيح الحرب"

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وفاة امرأة خلال هجمات روسية على إقليم زابوريجيا

وذكرت إدارة مقاطعة زابوريجيا أنه "عند الساعة 21:15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".

وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تدمير راجمة صواريخ تركية الصنع من طراز T-122 Sakarya في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في أول حادث من نوعه منذ بداية الأعمال القتالية.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، القضاء على نحو 625 جنديا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة، وقنبلتي JDAM موجهتين وصواريخ HARM وHIMARS أمريكية على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.

وعلى وجه الخصوص، تمكنت القوات الروسية من تحييد 140 عسكريا أوكرانيا على محور زابوريجيا، كما تم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون.

 

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