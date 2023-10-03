خطوات تحويل الخط الأرضي إلى نظام الدفع المسبق.. اشتراك شهري يبدأ بـ 20 جنيهًا

تحويل الخط الأرضي إلى نظام الدفع المسبق.. أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية تحويل عملاء الخط الأرضي إلى نظام الدفع المسبق " باقات التليفون الأرضي الجديدة " نظام يمكن من خلاله شحن الرصيد مقدمًا، ويأتي هذا التحول في إطار توحيد نظام السداد ونقل جميع الخدمات إلى النظام الحديث للشركة من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وفي هذا السياق ترصد " بوابة الوفد " خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بباقات التليفون الارضي الجديدة.

تحويل الخط الأرضي إلى نظام الدفع المسبق

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن باقات التليفون الأرضي الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.

نظام الدفع المسبق هو نظام جديد يُمكن عملاء الخطوط الأرضية من شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن قيمة الرصيد، موضحة أنه يتم إرسال رسالة نصية على رقم العميل في حالة أتخاذ أي إجراء على الخط الأرضي، وفي حالة نفاذ الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد إعادة الشحن.

أسعار باقات التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات

تقدم المصرية للاتصالات عدة باقات ضمن نظام الدفع المسبق، والتي جاءت كالآتي:

الباقة الأولى باشتراك شهري 20 جنيها: وهي الباقة الأساسية لخطوط التليفون الأرضي ويمكن شحن (60 جنيها كل 3 أشهر+ ضريبة 14%)، وتمنح هذه الباقة 120 دقيقة للهواتف الأرضي أو شبكة. WE، وخدمة إظهار رقم المتصل

الباقة الثانية باشتراك شهري 35 جنيها: ويمكن شحن (105جنيها كل 3 أشهر+ ضريبة 14%)، وتمنح هذه الباقة 2500 دقيقة أرضي وشبكة. WE، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات

الباقة الثالثة باشتراك شهري 65 جنيها: ويمكن شحن (195جنيها كل 3 أشهر+ الضريبة الـ 14%) وتمنح دقائق غير محدودة لـ الخط الأرضي وشبكة. WE، و250 دقيقة للشبكات الأخرى