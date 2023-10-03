تشييع جثمان نقيب مهندسي أسيوط إلى مثواه الأخير

أقيمت مراسم تشييع جنازة المهندس أسامة محمد أنور، نقيب مهندسي أسيوط ورئيس قطاع التوزيع بشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في مسقط رأسه بمركز البداري في أسيوط. حضر الجنازة العديد من الشخصيات البارزة علي راسهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين والمهندس رأفت شمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شهدت مراسم التشييع حضور قيادات شركة الكهرباء والعديد من المهندسين الذين عملوا مع الراحل، بالإضافة إلى أهالي مركز ومدينة البداري الذين أعربوا عن حزنهم العميق لفقدان شخصية هامة كأساس لتطور القطاع الكهربائي في المنطقة.

وكان الفقيد توفي صباح أمس متأثرا بإصابته إثر حادث مروري أليم على محور سمالوط بمحافظة المنيا والطريق الصحراوي الغربي أثناء عودته من محافظة الفيوم إلى محافظة أسيوط

ونعت نقابة المهندسين بمحافظة أسيوط وفاة النقيب في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وفاة المهندس أسامة محمد أنور في حادث مروري على طريق محور سمالوط أثناء عودته من اجتماع عمل

عرف المهندس أسامة محمد أنور بدماثة الأخلاق والكفاءة الفنية العالية، حيث قاد قطاع التوزيع بشركة كهرباء مصر الوسطى بنجاح وتفانٍ لعدة سنوات. تسعى شركة الكهرباء الوسطى للحفاظ على إرثه والاستفادة من خبرته القيمة لضمان استمرارية تحسين جودة الخدمة للمواطنين وتطوير القطاع الكهربائي بالمنطقة.

يعتبر رحيل المهندس أسامة محمد أنور خسارة كبيرة للمجتمع الهندسي بأسيوط ومصر بأسرها. يظل إرثه القوي والمساهمات التي قدمها في تحسين القطاع الكهربائي ذكرى مشرقة في قلوب الجميع. نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.