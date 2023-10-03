الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعب الهلال السعودي السابق: خيسوس في حيرة بسبب كثرة النجوم

خيسوس
خيسوس

يرى سعد مبارك لاعب الهلال السعودي السابق، أن خيسوس مدرب الهلال في حيرة كبيرة بسبب كثرة النجوم.

إقرأ أيضًا..

txt

خيسوس مدرب الهلال يقترب من الدوري البرازيلي

txt

أرتيتا يدافع عن خيسوس بعد الانتقادات الأخيرة


قال سعد مبارك في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خيسوس في حيرة من أمره بسبب كثرة النجوم في الهلال، خاصة على مستوى الخط الأمامي، وهذا يجعل المنافس يستغل الهجمات المرتدة" 
وأضاف: "خيسوس يميل للهجوم باستمرار ونيمار إضافة كبيرة بالطبع للهلال السعودي" 
وعن تقييمه للدوري السعودي هذا الموسم قال: "الهلال والنصر سوف يستمران في المنافسة على الدوري السعودي لأخر جولة، فرق الرياض سوف تنافس للجولة الأخيرة من الدوري"

مواد متعلقة

خيسوس يكشف حقيقة وجود أزمة مع نيمار

كما انفردت الوفد.. إدارة الهلال تمنح خيسوس فرصة أخيره قبل حسم مصيره

الإقالة تلاحق خورخي خيسوس بعد الأداء الضعيف مع الهلال

انقسام في الهلال حول إقالة خورخي خيسوس

خيسوس VS نونو سانتو.. صراع برتغالي يشعل كلاسيكو الهلال والاتحاد

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق.. خيسوس يدفع بالصفقات الجديدة

خيسوس: هدفنا منصة التتويج في نهائي البطولة العربية

الجريدة الورقية