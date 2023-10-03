لاعب الهلال السعودي السابق: خيسوس في حيرة بسبب كثرة النجوم

يرى سعد مبارك لاعب الهلال السعودي السابق، أن خيسوس مدرب الهلال في حيرة كبيرة بسبب كثرة النجوم.

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قال سعد مبارك في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خيسوس في حيرة من أمره بسبب كثرة النجوم في الهلال، خاصة على مستوى الخط الأمامي، وهذا يجعل المنافس يستغل الهجمات المرتدة"

وأضاف: "خيسوس يميل للهجوم باستمرار ونيمار إضافة كبيرة بالطبع للهلال السعودي"

وعن تقييمه للدوري السعودي هذا الموسم قال: "الهلال والنصر سوف يستمران في المنافسة على الدوري السعودي لأخر جولة، فرق الرياض سوف تنافس للجولة الأخيرة من الدوري"