جدول مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تشهد إقامة عدة مواجهات قوية ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

الهلال ضد نساجي:

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على فريق نساجي الإيراني في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد آزادي، معقل الفريق الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد نساجي عبر عدة قنوات أبرزها بي إن سبورت الرياضية القطرية، في تمام الـ7:00 مساءً، وقناة SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال.

الفيحاء ضد باختاكور:

ويستقبل فريق الفيحاء السعودي ضيفه فريق باختاكور الأوزبكستاني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورت الرياضية القطرية، وSSC التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصلتين على حقوق بث دوري الأبطال.

العين ضد أهال:

ويستقبل فريق العين الإماراتي ضيفه أهال في المباراة التي ستجمعهما على استاد هزاع بن زايد بنادي العين بتمام الساعة 7:00 مساءً، وستذاع عبر قناتي بي إن سبورت الرياضية القطرية، وSSC التابعة لشركة الرياضة السعودية.