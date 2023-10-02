ردود أفعال جماهير سباهان الإيراني على تواجد تمثال قاسم سليماني(فيديو)

اتحاد جدة السعودي بدوري أبطال أسيا

قام مشجو فريق الكرة الأول بنادي سباهان الإيراني، الى هتافات ضد إدارة النادي، وما شاهدته الأحداث قبل انطلاق مباراة الفريق أمام اتحاد جدة بدوري أبطال أسيا.

قناة إيران انترناشيونال

وأبرزت “قناة إيران انترناشيونال”، فيدو مشجعو فريق سباهان هتفوا من المدرجات بعبارات بعد مغادرة الاتحاد السعودي ملعب المباراة :"لا نريد كرة القدم بالسياسة"، ودعوا إلى إزالة تمثال "قاسم سليماني"، الذي وُضع على ممر دخول اللاعبين لملعب المباراة.

فيديو.. مشجعو فريق سباهان هتفوا من المدرجات اعتراضًا على تمثال قاسم سليماني

قناة إيران انترناشيونال: مشجعو فريق #سباهان هتفوا من المدرجات: "لا نريد كرة القدم بالسياسة"، ودعوا إلى إزالة تمثال #قاسم_سليماني، الذي وُضع على ممر دخول اللاعبين لملعب المباراة.#الاتحاد_ساباهان pic.twitter.com/fgvd17Rd6o — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 2, 2023

غادر فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة ملعب نقش جهان قبل ملاقاته نظيره سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

رسالة أبو تريكة

ووجه محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، والمحلل الفني لقنوات بى ان سبورت الحالى، رسالة الى نادي اتحاد جدة عبر حسابة الشخصي قائلًا:" والله تاريخي يا عميد.. هكذا تسجل المواقف التاريخية… نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام".

سبب إلغاء المباراة



وألغيت مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، بسبب اعترضت إدارة العميد على تواجد تمثال قاسم سليماني، والذي كان لواءً إيرانيًا سابقًا، حيث هاجم المملكة العربية السعودية من قبل في العديد من المرات قبل اغتياله.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة أمام سباهان أصفهان الإيراني، في السابعة من مساء الليلة، لكن انسحاب العميد جعلت المباراة يتم إلغاؤها.

وتداولت انباء صحفية سعودية، عن اتحاد الكرة السعودي أبلغ ممثلين نادي الهلال بالتوجه إلى المطار والعودة إلى السعودية وعدم خوض مباراة نساجي الإيراني تضامنًا مع موقف فريق الاتحاد.