اتحاد جدة يمنح الهلال فرصة ذهبية بالتعادل أمام الفيحاء

انتهت مواجهة الفيحاء واتحاد جدة بالتعادل السلبي 0/0، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم، والتي شهدها ملعب الملك فهد الدولي.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من قبل اتحاد جدة على مجريات اللقاء، حيث جاء استحواذ النمور على الكرة بنسبة 66%، مقابل 34% لصالح الفيحاء.

وأعتمد العميد على الاستحواذ على الكرة بينما لجأ الفيحاء لترك الكرة لكتيبة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، والاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة خوفًا من استقبال هدف.

بهذا التعادل، يحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز التاسع بعشرة نقاط.

وكان نونو سانتو قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي، فيليبي لويز، حسن كادش، أحمد بامسعود، عمر هوساوي

خط الوسط: فابينيو، كانتي.

الوسط المهاجم: رومارينيو، كورنادو

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن الهلال السعودي يأتي في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي، وسيواجه الشباب في التاسعة من مساء الليلة، وحال حقق الفوز سيعتلي صدارة ترتيب المسابقة.