إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني

دوري أبطال أسيا

أُلغيت مواجهة اتحاد جدة أمام سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

جاء إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، بسبب اعترضت إدارة العميد على تواجد صورة لقاسم سليماني، والذي كان لواءً إيرانيًا سابقًا، حيث هاجم المملكة العربية السعودية من قبل في العديد من المرات قبل اغتياله.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة أمام سباهان أصفهان الإيراني، في السابعة من مساء الليلة، لكن انسحاب العميد جعلت المباراة يتم إلغاؤها.

ويرى مجلس إدارة اتحاد جدة أن الخلط بين السياسة ليس له مبرر، خاصة وأن لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي يرفضان تواجد الأمور السياسية في الرياضة.

وكان نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد السعودي، قد أعلن عن التشكيل الرسمي لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: عمر هوساوي، العليان، حسن كادش، أحمد بامسعود.

الوسط: مهند الشنقيطي، فابينهو، نجولو كانتي.

الهجوم: إيغور كورنادو، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله.

ويتواجد اتحاد جدة في المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه كل من فرق القوة الجوية العراقى وأولماليك الأوزبكى بجانب سباهان أصفهان الإيراني.