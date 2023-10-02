الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد إصدار فاتورة شهر أكتوبر 2023 للتليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث العديد من المواطنين وأصحاب الشركات وأصحاب المحال التجارية عن موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، لمعرفة موعد إصدارها وكيفية سدادها، وتعتبر هذه الفاتورة لسداد أشهر "يوليو أغسطس سبتمبر. 

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خطوات الاستعلام عن حسابك البنكي من خلال التليفون الأرضي

وتستعد الشركة المصرية للاتصالات إلى إصدار الفاتورة الجديدة للتليفون الأرضي بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر المقبل وتبدأ الشركة منح المشتركين شهرا كاملا لسداد الفواتير دون أي غرمت حتى يوم أربعاء 15 نوفمبر. 

موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 

يمكن لمستخدمي خدمة التليفون الأرضي، الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر فور إصدارها من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال الرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة. 

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر نوفمبر، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من شهر ديسمبر على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين. 

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها. 

يمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي فقط. 

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 

سداد فاتورة التليفون الارضي.. وفرت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة ومراكز شركة المصرية للاتصالات "السنترالات" ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي ، وماكينات شركة مصاري، ومكاتب البريد، وخدمة فودافون كاش ، وخدمة فوري ، واتصالات كاش ، وأورنج وي باي، خدماتي ، وأمان ، والأهلي ممكن.

 

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