اليوم الدولي للاعنف.. فرصة لنشر رسالة اللاعنف وتوعية الجمهور

في الثاني من أكتوبر كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للاعنف، إذ تحيي منظمة الامم المتحدة اليوم الدولي للاعنف وهو تاريخ ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ووفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 61/271 بتاريخ 15 يونيه 2007، الذي نص على إحياء تلك الذكرى.

اليوم الدولي للاعنف



واليوم الدولي للاعنف هو مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور.

كما يؤكد القرار على "الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف" والرغبة "في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف".

أهداف الاحتفال باليوم الدولي للاعنف



ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للاعنف القضاء على العنف والسلبيات ونشر التوعية من خلال النظام عن طريق التعليم، ومشاركة الجمهور للإيجابيات والقضاء على حالات العنف.

ومن الركائز الأساسية لنظرية اللاعنف أن سلطة الحكام تعتمد على موافقة السكان، ومن ثم يسعى اللاعنف إلى تقويض هذه السلطة من خلال سحب موافقة وتعاون الشعب.

حياة الزعيم غاندي



وقد ارتبط اليوم العالمي للاعنف بحياة وقيادة الزعيم غاندي الذي ساعد على قيادة الهند صوب الاستقلال، كانتا مصدر إلهام لحركات اللاعنف الداعية إلى الحقوق المدنية والتغيير الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.

وقد ظل غاندي، طيلة حياته، ملتزمًا بإيمانه باللاعنف حتى في ظل الظروف القمعية وفي مواجهة تحديات يبدو أنها لا يمكن التغلب عليها.

وقد أعلن السيد أناند شارما، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، وهو يعرض قراراً في الجمعية العامة باسم الدول المشاركة في تقديمه وعددها 140 دولة، أن اتساع نطاق المشاركة في تقديم القرار وتنوعها يعبران عن الاحترام العالمي للمهاتما غاندي وللأهمية الدائمة لفلسفته.

وقال من أقوال الزعيم الراحل "إن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية، فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".