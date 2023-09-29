مستشار الأمم المتحدة: علينا دعم COP28 لكونه خطة المناخ الأكثر طموحًا بالتاريخ

قال البروفيسور إبراهيم أوزدمير، مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه توسط مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ العالمي فسوف يساعد ذلك في تسريع عملية التحول العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف "أوزدمير" حسبما ذكرت يورونيوز، أن قضية تغير المناخ هيمنت على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك، والذي حدد جدول أعمال محادثات المناخ الرئيسية للأمم المتحدة COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وستكون هذه المحادثات الفرصة الأخيرة للبشرية للتوصل إلى اتفاق عالمي لتجنب تغير المناخ الخطير.

تشوهت الثقة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)

وقد تشوهت الثقة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بسبب التقارير التي تتحدث عن الغسل الأخضر وضغوط الوقود الأحفوري. ويشعر كثيرون باللامبالاة إزاء استضافة سابع أكبر منتج للنفط في العالم لمفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

ومع ذلك، يُظهِر البحث الذي نشرته جامعة أوسكودار ومجلس منطقة البحر الكاريبي والآسيان المعتمد من الأمم المتحدة أن هذا التفكير خطير للغاية ــ لأنه قد يؤدي إلى عرقلة أجندة العمل المناخي الأكثر طموحا في التاريخ عن مسارها القاتل، لقد تعاونت أنا وسبعة من زملائي من جميع أنحاء الجنوب العالمي لإجراء تحليل مقارن مفصل لأهداف وإجراءات الرئاسات الخمس الأخيرة لمؤتمر الأطراف.

مقترحات COP28

بعد مقارنة مقترحات COP28 والإجراءات الفعلية مع جدول أعمال وسلوك الرئاسات السابقة لمؤتمر الأطراف، اكتشفنا أن الاعتقاد السائد بأن COP28 يمثل أسوأ مؤتمر للمناخ على الإطلاق لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

ووصف الدكتور سلطان الجابر بأنه "رجل نفط" من قبل الصحافة الغربية هو وصف مضلل، الرئيس المعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان أحمد الجابر، يحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا في اليوم الثاني من حوار بيترسبرج بشأن المناخ في برلين، مايو 2023.

وأسس الجابر وأدار شركة الطاقة المتجددة المملوكة للدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006. وبعد حوالي عقد من الزمن، تعهد ولي العهد محمد بن زايد في قمة حكومة الإمارات العربية المتحدة بأن البلاد ستحتفل بشحن "آخر برميل من النفط" من قبل الإمارات، منتصف القرن الحادي والعشرين.

وفي يناير 2016، عقدت وزارة مجلس الوزراء الإماراتي معتكفًا لاستراتيجية "ما بعد النفط" لإنهاء الاعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري.

وفي الشهر التالي، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً واعتمدت استراتيجية وطنية للحياة بعد النفط، وفي هذا السياق فقط انتقل الجابر من منصبه في مصدر ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية المملوكة للدولة أدنوك.

ومنذ ذلك الحين، قطعت أدنوك خطوات كبيرة، حيث تأتي 100% من طاقتها من الكهرباء النظيفة المنتجة من الطاقة النووية والطاقة الشمسية.

على الرغم من الانتقادات بسبب التخطيط لاستثمار 150 مليار دولار (141 مليار يورو) في التوسع في مجال النفط والغاز، فإن تحليلنا يكشف أن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة التي خططت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركاء مختلفين هذا العقد، على المستويين المحلي والعالمي، أعلى بكثير وتبلغ إلى أكثر من 300 مليار دولار (282 مليار يورو).

وهذا ليس فقط أكبر من استثمارات الوقود الأحفوري المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل هو أكبر بكثير من الاستثمارات التي حشدتها الرئاسات السابقة لمؤتمر الأطراف في الطاقة النظيفة.