مصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الأثار في منشأة القناطر

لقي شخصين مصرعهما داخل حفرة خلال التنقيب عن الآثار داخل مبنى بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتم انتشال الجثتين، وتحرير محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى المشار إليه وضبط اثنين من المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب وهما عبد الفتاح أحمد وحسن شحاتة، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج الجثتين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 27 شخصا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية





قالت مصادر طبية بالإسماعيلية ان نحو 27 مصابا تم نقلهم حتى الان الى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل .

وأكدت المصادر ان المصابين ما بين حروق وجروح واختناقات جراء الحادث تم نقلهم لمجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم بينهم ضباط ومجندين فيما لم يتم الاعلان رسميا عن وجود وفيات من عدمه حتى الان .

وقالت مصادر امنية ان السنة اللهب اطفئت بشكل كامل ولا تزال عمليات التبريد مستمرة وان لجان التحقيق واللجان الفنية لن تتمكن من دخول المبنى حتى يتم التأكد من اطفاء الحريق وعدم اشتعاله مرة اخرى .

وعلمت بوابة الوفد الالكترونية انه تم اغلاق كافة وصلات الغاز الطبيعي بالمنطقة المحيطة بمديرية الامن فيما تم اغلاق الشوارع المؤدية للمديرية وافساح الطرق لسيارات الدفاع المدني والاوناش وسيارات الإسعاف.

وكان قد تم الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد اثار حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية والذي اشتعل بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين مما تسبب في سقوط اجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل .

مصرع طفل وإصابة آخر في تصادم سيارة بالشرقية



لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم اليوم الأحد، لحادث اصطدام سيارة بهما بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على جثمان الآخر تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، بنطاق مركز بلبيس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفلين 7 و 9 سنوات أثناء عبورهما الطريق، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.