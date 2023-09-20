مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

لقي عامل مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالعياط.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الداخلية تكشف تفاصيل تغيب صيدلانية

وفي سياق أخر كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها، والعثور عليها.



ورصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلى - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته (صيدلانية "تعانى من مرض نفسى") حيث قام باستدعاء سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية ، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.

بإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية، وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتوصل لأهليتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل سقوط شخص من أعلى عقار في الجيزة

كشف رجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثامن وتبين أن الشاب سقط من أعلى أثناء قيامه بتصليح الدش، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، في ميت عقبة بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

تفاصيل إصابة عامل خردة برش خرطوش بالحسم في الطالبية



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل إصابة عامل خردة برش خرطوش في الطالبية، وتبين أن المصاب حاول سرقة حديد من سور أحد الكباري وأن خفير خصوصي حاول منعه بإطلاق النار عليه.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش بالجسم").

بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدى خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم) ، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار نارى تجاههم مما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول ، ولاذا المتهمين الآخرين بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى إرتكاب الواقعة ، كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه"، كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه خفير خصوصى، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.