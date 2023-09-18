عاجل
السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.. عرض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في سينما «زاوية» بالقاهرة
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة عصابة التنقيب عن الآثار بمصر القديمة للمحاكمة

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة ٣ متهمين نقبوا عن الآثار داخل منزل فى منطقة مصر القديمة، للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 

غدا استكمال محاكمة المتهم بالتخلص من طفلته في الوراق

تجديد حبس المتهم بالإتجار في المخدرات بكرداسة

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

مواد متعلقة

انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في منشأة ناصر

استمرار حبس مدرس بتهمة تزوير المستندات في السيدة زينب

النيابة تستمع لأقوال عامل وصديقه أزهقا روح سائق في شق الثعبان

نظر تجديد حبس زوج المطربة بوسي بتهمة سرقة شيكات.. 25 أكتوبر

حبس لص الشقق السكنية في منشأة ناصر
الجريدة الورقية