واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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الإيقاع بعصابة التنقيب عن الآثار في الأقصر

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، له معلومات جنائية) وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله الكائن بذات الناحية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته (10 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة وتم العثور على حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 2 متر وتشوينات الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.