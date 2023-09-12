التحقيق في واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الأثار

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة المطرية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيق، وسرعة إرسال تقرير اللجنة الأثرية في واقعة.

كما كلفت بسرعة الانتهاء، من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان قد وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطهم الإجرامى في التمقيب عن الأثار بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات اللازمة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم داخل أحد المنازل، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عثر بداخلها على أدوات التنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمةا لتحجقيقات.

