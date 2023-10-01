الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات ترسل 37 طائرة مساعدات منذ إطلاق الجسر الجوي إلى ليبيا

الإمارات ترسل مساعدات
الإمارات ترسل مساعدات إلى ليبيا

واصلت دولة الإمارات تسيير جسرها الجوي إلى دولة ليبيا لدعم ومساندة الشعب الليبي للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

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وبلغ عدد الطائرات منذ انطلاق الجسر وحتى يوم الأحد 37 طائرة حملت على متنها 815 طنا من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها على المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة وبخاصة الشرق الليبي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإماراتية 7342 أسرة.

ولا يزال الفريق الإماراتي المتواجد في ليبيا يواصل مهامه في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة مزودا بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة.

كما يقف فريق الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حاليا في المناطق المنكوبة في الشرق الليبي على إيصال المساعدات للمتضررين، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي المتواصلة.

وتشارك في الحملة الاغاثية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية".

 

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