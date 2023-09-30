ليبيا تحذر من حدوث سيول خلال اليومين المقبلين

بعد أقل من شهر من فيضان دانيال

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، مساء اليوم السبت وخلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أقل من شهر على فيضانات مدمرة ضربت شرقي البلاد وأسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.

وقال المركز في بيان له: يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".

أخذ الحيطة والحذر:

وتوقع أن تسبب هذه الأمطار وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيًا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر.

وفي وقت سابق حذر مركز طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.

وتوقع المركز أن تشهد المنطقة "هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية".

وحذر من أن الأمطار الغزيرة "قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات، التي تسبب بها الإعصار دانيال في ليبيا إلى 3845 وقال المتحدث باسم اللجنة العليا الليبية للطوارئ، محمد الجارح، إن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات ارتفعت إلى 3845 حالة، وفقًا للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة.