سيناريو الزمالك الدرامي أمام آرتا سولار يُعيد ذكرى تتويج 2019

أعاد انتصار الزمالك الدرامي، أمس السبت، على نظيره أرتا سولار الجيبوتي برباعية لهدف، على ستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، لأذهان جماهير الأبيض تتويج الفريق القاري الأخير بلقب البطولة ذاتها عام 2019.



وتأزم موقف الأبيض خلال لقاء الذهاب وبعد انتهاء الشوط الأول من لقاء الأمس، عقب الخسارة بثنائية من دون رد ذهابًا ثم التأخر في النتيجة بهدف من دون رد خلال لقاء الأمس.

وعند انطلاق أحداث الشوط الثاني تمكن الزمالك من العودة في النتيجة وتسجيل أربعة أهداف دفعة واحدة، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

سيناريو تتويج الزمالك الأخير:

تأزم موقف الزمالك أخيرًا إلى أن حسم تأهله بصعوبة إلى دور المجموعات الموسم الحالي، بسيناريو مشابه لمشاركته في البطولة ذاتها عام 2019، عندما حقق الأبيض فوزه الأول فقط عند الجولة الرابعة.

الزمالك خلال مجموعات البطولة عام 2019 تعرض للتعادل والخسارة في الجولات الثلاث الأولى، ثم تمكن من تحقيق فوز عصيب خارج أرضه على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد عبر حميد أحداد، أنعش بعده الآمال مجددًا في التأهل إلى الدور التالي بعدما أصبح في الترتيب الثاني مؤقتًا خلف جورماهيا الكيني برصيد 5 نقاط.

أوباما يمنح الزمالك فرصة التواجد:

في لقاء الأمس منح أوباما فرصة العودة للمباراة بعدما سجل هدف تعادل الزمالك في الشوط الثاني، ليتبعه البقية ويسجل الأبيض ثلاثة أهداف متتالية.

وهو السيناريو المشابه الذي حدث في لقاء الجولة الثالثة عام 2019 بمصر، عندما تعادل الزمالك بصعوبة أمام بترو أتليتكو في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل لزمن شوط اللقاء الثاني عبر يوسف أوباما أيضًا الذي عادل النتيجة وأحيا آمال الزمالك بعدما كانت الخسارة كفيلة بإبعاده رسميًا عن البطولة، نظرًا للخسارة أمام جورماهيا الكيني، ثم التعادل في الإسكندرية أمام نصر حسين داي بهدف لمثله.

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