موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري

يواجه الأهلي للسيدات نظيره بريميرو الأنجولي يوم غدا الأثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.



وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.



توجت ڤيڤالدا دا سيلڤا ، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعبة في مباراة نزيكو الكاميروني، التي جمعت الفريقين ببطولة إفريقيا أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل٠



واسهمت ڤيڤالدا دا سيلڤا ساهم في فوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 33-31، بعد تقديهما أداءً مميزًا.

